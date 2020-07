Jorge Javier Vázquez sepulta a María Teresa Campos en su propio programa: 15 minutos históricos de pullas camufladas

Un mes ha pasado desde que María Teresa Campos comenzara su nueva andadura profesional en YouTube, un canal centrado en entrevistas en profundidad a personajes populares que bautizó como ‘Enredados por María Teresa Campos’ y que ya suma más de 15.000 suscriptores.

Desde su propio domicilio, la madre de Terelu y Carmen Borrego trata de ahondar, semana a semana, en las vidas de rostros tan populares como los Javis, Toñi Moreno, David Broncano y, este jueves 9 de julio de 2020, en la realidad de Jorge Javier Vázquez.

Después de charlar con el conductor de ‘Sálvame’ sobre bronceado, dinero, romances frustrados, redes sociales y vicios, María Teresa le preguntaba si «estás como quieres estar» en el plano sentimental. Jorge, por su parte, reflexionaba asegurando que «venga lo que venga, ya es malo, porque, si te acuestas con alguien y no repites, malo, pero si repites también es malo porque se queda como novio».

«Te van a desequilibrar igual. (…) Ahora estoy bien estando solo, pero durante muchos años de mi vida, he estado buscando novio y me he liado con auténticos orcos y gente terrible con tal de no quedarme solo. Yo era el que aguantaba siempre y cerraba los bares para ver si encontraba a alguien», señaló.