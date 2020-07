La pareja de Vicente Vallés alborota el gallinero de Twitter con su contundente respuesta a Pablo Iglesias

Compiten en medios rivales, pero como pareja no tienen colores y se apoyan en las buenas y en las malas.

Ángeles Blanco, compañera sentimental del periodista Vicente Vallés, y rostro popular de los Informativos de Telecinco durante el fin de semana, ha dado la cara por el presentador de las Noticias de Antena 3 después de que fuese señalado por Pablo Iglesias y otros podemitas.

La presentadora del noticiero del primer canal de Mediaset no ha precisado de echarle mucha literatura al asunto. Blanco ha abogado por esa máxima de que ‘lo bueno, si breve, dos veces bueno’.

Y así se ha expresado en su timeline de Twitter:

Las reacciones no se han hecho esperar:

Menudo cinico de vicepresidente.. .. deshonesto, autoritario, troskista hasta la medula.. y lo peor, un mediocre, y un falso convencedor sin escrupulos.. — Fernando SempereiP (@NandeteSempere) July 7, 2020

Todos Somos Vicente!!!! Todos somos el periodismo sano!!!!

Viva el derecho de expresión sano!!! Viva la democracia sana!!! Viva la gente que quiere vivir con la verdad por todo lo alto!!! — Stenley iordanov (@IordanovStenley) July 8, 2020

Me he quedado a cuadros. Mucho ánimo para tu marido. No soy seguidor de las noticias de Antena 3 ni Tele 5 solo veo un poquito por quien salga 😉 pero es indignante que desde parte del gobierno se diga eso. La población que opine lo que quiera pero esto NO. — daniel cordoba (@yukasam1985) July 6, 2020

Yo soy Vicente Vallés. Hay que dar pasos para que estos machitos nos dejen en libertad. Qué plaga!!! Que pesadilla!!! — margot (@MartinezNozal) July 8, 2020

APOYO MASIVO AL PERIODISTA DE ANTENA 3

Durante estos días, Vicente Vallés ha recibido el apoyo masivo de la profesión.

Pérez-Reverte defendió con uñas y dientes al periodista de Antena 3:

En un país libre y democrático, un periodista no debe tener otros límites que el código penal. Se llame Vallés, Ferreras, Piqueras, Franganillo, Prats, Inda, Escolar, Minuesa, Pastor, Évole, López o como se llame. Es el público el que debe elegir si sigue a uno o a varios.

Ana Pastor, de ‘El Objetivo’, (laSexta) criticó en Twitter el vídeo «lamentable» publicado por el dirigente de Podemos Pablo Echenique, en el que carga contra el presentador de informativos de Antena 3.

«Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicente Vallés», ha señalado Pastor en un mensaje en el que ha compartido el tuit de Echenique.

Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTV https://t.co/iP1ILYBgch — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) July 4, 2020

Por su parte, Carlos Alsina, desde Onda Cero, alababa a Vicente Vallés así:

Vallés es un profesional riguroso, solvente, independiente y respetado. Vallés ya era periodista cuando Pablo Iglesias aun no tenía coleta y lo seguirá siendo cuando a este gobierno le haya sucedido el siguiente y al siguiente el siguiente, y al siguiente el siguiente. Vallés ha visto pasar ya tantos ministros, tantos vicepresidentes y tantos líderes de la oposición que sabe que los políticos pasan; los periodistas íntegros permanecen.

«Abandone, por tanto, la jauría la esperanza de silenciar a Vallés. Lleva en esto tiempo suficiente para saber cómo funcionan estas campañitas.»

La presentadora de RTVE Raquel Martínez no se cortó un ápice a la hora de salir en defensa de Vallés, reclamando toda la libertad de expresión y de información para su compañero del primer canal de Atresmedia: