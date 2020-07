Sandra Golpe 'torpedea' la fiesta bilduetarra tras las elecciones vascas: "Los votos de EH Bildu son legales, pero..."

EH Bildu se mantendrá como segunda fuerza en el parlamento vasco, esta vez con 4 escaños más que la legislatura pasada, ahora serán 22 representantes gracias a los 248.688 votos obtenidos, 23.516 más que en 2016.

Un ascenso en el apoyo popular del partido etarra, los que ni siquiera han pedido perdón por el «tiro en la nuca» alcanzan crecer en el apoyo, y consolidan su posición de estar solo por detrás del PNV y sus 31 escaños.

Son muchos los periodistas que han analizado estos resultados que fortalecen a los bilduetarras en su territorio, a pesar de que ni siquiera han mostrado una pizca de arrepentimiento por los cientos de asesinatos… y ahora que cuentan con el soporte de Pedro Sánchez y que crecen en votos, menos lo harán.

Sandra Golpe ha sido una de las caras frecuentes en los medios españoles que ha elevado su voz contra estos resultados.

La presentadora de los informativos del mediodía en Antena 3 dedicó unas palabras para torpedear la celebración de los partidarios de EH Bildu y opinó acerca del resultado electoral en términos morales, resaltando la escasa memoria tan evidente en estos días.

Leyre Iglesias, periodista de El Mundo, escribió en su columna de este lunes 13 de julio lo que podrían ser cuatro razones que llevaron al partido liderado por el terrorista Arnaldo Otegi a este peligroso ascenso, pero en el caso del voto de los más jóvenes señala lo siguiente.

«Para los más jóvenes y no tan jóvenes, Bildu no tiene nada que ver con el terrorismo. Aquello pasó hace muchos años, no como la Guerra Civil, que terminó ayer», escribe basándose en el historiador de Euskadi, José Antonio Pérez Pérez.