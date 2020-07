Cristina Seguí rememora la enganchada que tuvo con Antonio Papell: «Te volviste loco y me insultaste en Telemadrid»

El caso del tertuliano Antonio Papell sigue dando de sí.

Lejos de apagarse el incendio por su rifirrafe con Iván Espinosa de los Monteros (VOX) en el programa ‘Los Desayunos de RTVE’, este 15 de julio de 2020 nuevo capítulo de las andanzas del periodista balear.

Porque si es cierto que todo el mundo tiene un pasado, Papell no iba a ser la excepción a la norma.

Cristina Seguí ha sido quien ha frenado el ímpetu denunciador de un tertuliano que salió escocido del plató del programa de Xabier Fortes.

La escritora y periodista, que estuvo vinculada a VOX en su andadura inicial, recordó en su timeline de Twitter un desagradable incidente que tuvo con Papell en un programa de análisis político de Telemadrid.

Papel, tú a mí me insultaste en una mesa de @telemadrid. Te volviste loco. Me dio miedo que te diera un ictus. Y no te denuncié, porque la lástima que sentí por ti fue más grande que la ofensa. https://t.co/9iY8nmoMqm

— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) July 14, 2020