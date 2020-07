Imperial golpe a Monedero en Telecinco por defender de forma lamentable el batacazo electoral de Podemos

Lo definía a la perfección Vicente Vallés en la jornada posterior al durísimo 12-J de Galicia y País Vasco para Podemos:

Además, no hay que olvidar que este es precisamente el momento que han elegido los expodemitas para saltar a degüello de los líderes del casoplón de Galapagar, pero lo peor es que hay algunos, como el gurú del partido, Juan Carlos Monedero, que defienden lo indefendible.

Fue este 15 de julio de 2020 y en ‘El Programa del verano’ de Telecinco, donde el ‘chamán’ podemita trataba de explicar con sus malas artes de siempre la hecatombe electoral:

Mejor pudiera preocuparse Errejón por lo que le dice Carmena. Hay dos grades cuestiones: Podemos llega a tener 5 millones de votos más el de IU y en 2015 empieza el ataque brutal contra Podemos; se hace una policía política que empieza a atacar con pruebas falsas y van debilitando al partido.

Después, la generosidad de Podemos hace que se vaya abandonando la construcción de un partido, que reclama tiempo, porque han utilizado toda la energía a estar en el Gobierno, ¡y menos mal que están! Porque si no no sé cómo habríamos salido de esta crisis. Y además es una fuerza política que no pide dinero a los bancos…

Es verdad que en esa construcción binaria de maquinaria electoral y horizontalidad de los círculos, ha primado la primera…

Ahora Otegi nos está copiando el discurso a Podemos.