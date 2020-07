Inda: «El presidente holandés no es ningún gilipuertas y no quiere pagar la fiesta de Sánchez e Iglesias»

Pedro Sánchez debe estar a estas horas no solo desvelado, sino además sudando tinta como un calamar.

El presidente del Gobierno comienza a ser consciente de que en Europa no están para dispendios y que cada euro que se le dé a un país miembro va a estar fiscalizado hasta el último céntimo.

Y, desde luego, nada de usar ese fondo para veleidades como los vuelos del presidente del Gobierno para actos privados o del PSOE o para ofrecer dádivas sin control y sin contrapartidas como la aprobación del ingreso mínimo vital.

El 18 de julio de 2020, mientras en el Consejo Europeo se debatía arduamente el reparto de las cantidades entre los Estados miembros, en ‘laSexta Noche‘ se abordaba esta cuestión y era el periodista Eduardo Inda quien dejaba claro que a Pedro Sánchez y, subsidiariamente, a Pablo Iglesias, no les iban a poner el dinero con un lazo.

El director de Okdiario culpaba precisamente a la propaganda de La Moncloa el hecho de que se pensara que Europa iba a firmar a España un cheque en blanco. Así lo expresaba Eduardo Inda durante su intervención.

Eduardo Inda aclara un aspecto esencial a los derrochadores Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, esos que se han tragado el cuento de que en Europa atan a los perros con longanizas. El dinero que os dan no es un regalo, es un préstamo. pic.twitter.com/BQDZhIReUb

¡Ojalá venga a España el mayor dinero posible porque lo necesitamos! Dicho todo lo cual, somos víctimas de las milongazas que nos lanzan desde La Moncloa repetidamente. Nos dijeron hasta la saciedad que Nadia Calviño iba a ser la presidenta del Eurogrupo, creo que hubiera sido una gran presidenta, y finalmente no lo fue. Decían que es que nos apoya Merkel . Ya, ya, pero es que allí era un hombre, un voto y aparte, aunque Sánchez dijo que la apoyaba Merkel, no levantó el teléfono para recabar apoyos para Nadia Calviño.

Proseguía el director de Okdiario con su exposición de lo que sucede en este tipo de encuentros en las cumbres europeas:

Y comentaba la decisión del presidente holandés, Mark Rutte, de exigir garantías sobre el dinero destinado a naciones consideradas gastonas como la España de Pedro Sánchez:

El señor Rutte, al cual se le critica, que por cierto opina lo mismo que su homólogo sueco que es socialdemócrata, de la Internacional Socialista, lo que no quiere es dar dinero a Pedro Sánchez. Es un tipo que va a trabajar en bicicleta, es un tipo que vive en un piso de 140 metros cuadrados. Lo que no quiere es pagar es el Falcon de Pedro Sánchez o la fiesta de Pablo Iglesias. ¡Hasta ahí podíamos llegar! El holandés será holandés, pero gilipuertas no es.