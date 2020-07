Alfonso Egea (Espejo Público), indignado con Simón y su ‘viajecito’ en plena oleada de rebrotes: «Di que sí, Fernando»

Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, fue ‘cazado’ este 19 de julio de 2020 en la costa de Portugal practicando surf. A lo loco y sin mascarilla, obviamente.

Esta imagen ha sido duramente criticada ya que mientras desde la sala de prensa del Ministerio de Sanidad recomiendan que se deberían de limitar e incluso postergar desplazamientos innecesarios en plena oleada de los rebrotes por el Covid-19, el epidemiólogo hace justamente lo contrario.

Por este motivo, Alfonso Egea, uno de los presentadores de ‘Espejo Público’ (Antena 3) ha comentado la escena en su cuenta de Twitter.

Fernando Simón, sábado de surf en Portugal en plena oleada de rebrotes… en plena crisis de rebrotes. Dí que sí Fernando. https://t.co/CUTDYIkoRu — Alfonso Egea (@Alfonso_Egea) July 19, 2020

«Ante la mayor crisis sanitaria no hay descanso»

El artículo de ABC que acompaña a la imagen recuerda que el médico estaba acompañado por familiares en una situación que «coincide con un momento crítico en España, en que los rebrotes se cuentan ya por casi todas las provincias».

Una usuaria respondía a Egea: «Mira Alfonso que suelo estar siempre de acuerdo contigo y ademas este hombre no es mucho de mi devoción. Pero en esta ocasión no estoy de acuerdo kntigo. Mal, pero ahí ha estado durante 3 meses todos los días. ¿No se merece unos días de descanso como todos? ¿Si no es ahora cuando?». A lo que el periodista, de forma contundente contestaba: «Sencillamente, ante la mayor crisis sanitaria en 100 años (palabras del presidente) no hay descanso«.