María Llapart (laSexta) sale al rescate de Fernando Simón por irse a hacer surf, con una perogrullada

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y uno de los rostros más visibles durante la pandemia, fue ‘cazado’ este 19 de julio de 2020 en la playa de Carrapateira, en el Algarve (Portugal) donde se habría trasladado tomarse unas vacaciones y practicar surf junto a su familia.

Unas imágenes que han sido duramente criticadas ya que el médico ha elegido unas fechas que coinciden con un momento delicado en el país, en que los rebrotes afloran por casi todas las provincias. Además en las fotografías se puede ver a Simón alquilando unas tablas de surf y hablando con la persona del negocio de alquiler de las tablas sin mascarilla, lo que también ha sido motivo de reproches.

Fernando Simón hace dos días alertando sobre la importancia de evitar los desplazamientos innecesarios. Fernando Simón de surf en Portugal. El aplauso es mañana a las 20.00h pic.twitter.com/ZmPsmApRuo — Rimbaud⚖️🖤 (@rimbaudarth) July 18, 2020

Sin embargo, algunos han salido en defensa del epidemiólogo, es el caso de María Llapart, que sustituye en estas vacaciones a Antonio García Ferreras como presentadora de ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta).

«A Fernando Simón no se le puede acusar precisamente de no trabajar. Al pie del cañón desde enero, es público», señala la periodista.

Cataluña registra 994 positivos en las últimas 24 horas

«Rueda de prensa día tras día, no ha fallado festivos ni fines de semana porque lo hemos comprobado salvo cuando se contagió de coronavirus que faltó unos días y no fue él quien dio la rueda de prensa, la dio su número dos. Por cierto, una mujer también muy preparada», afirma la presentadora recordando que «no ha descansado nada en este tiempo«.

«Pero ahí está el debate si se debe ir o no teniendo en cuenta la situación de Cataluña y le vuelven a caer críticas«, concluye.

Merecidas o no, Fernando Simón, se fue de vacaciones unos días en los que los rebrotes se extienden como la pólvora por todo el mapa. En Cataluña se ha registrado en la última jornada un total de 994 positivos lo que ha llevado al Gobierno de la región a endurecer las medidas en Barcelona, Figueres y Vilafant (Gerona) y Sant Feliu de Llobregat, y ha prohibido las reuniones de más de 10 personas y ha limitado el aforo en los bares.