Sandra Golpe sale en defensa de su compañero Vicente Vallés: «Iglesias no se da cuenta de que ya no es un tertuliano»

Si durante toda la primavera y el incipiente verano hemos encontrado un duelo mediático-político, ese es el de Vicente Vallés y el Gobierno de la Nación, encabezado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Desde los informativos nocturnos de Antena3, el Telediario 2, el prestigioso presentador ha vehiculado su apaleamiento particular y muy necesario contra el Ejecutivo, sin callarse nunca que ha considerado que Sánchez, Iglesias y los suyos estaban acometiendo algún acto irresponsable o sencillamente patético.

Y si Vicente Vallés se postuló como contrario a ellos, ya sabemos cómo se las gastan los podemitas cuando alguien cuenta las verdades sobre ellos: contraataque y a la yugular, así que así lo inició el propio aludido vicepresidente del Gobierno.

Pero lo cierto es que le ha servido de muy poco al líder de Podemos, porque aunque ha tratado de mantener esa campaña de desprestigio contra el periodista, Vallés cuenta con un prestigio que le ha servido para mantenerse intacto. Y no solo eso, sino que su equipo de informativos de Antena3 ha demostrado estar a tope con él.

Así lo demostró otra compañera del informativo, la presentadora Sandra Golpe, que este 19 de julio de 2020 salía en su defensa en una entrevista en Diario de Sevilla:

–¿Cómo han vivido que Pablo Iglesias señale a Vicente Vallés?

–Con lo de “presunto periodista” ya sabíamos que era para señalarle. Vicente Vallés está curado de espanto, pero el problema es cuando se quiere utilizar su trabajo para generar bulos. Nos van a buscar pero no nos van a encontrar, porque trabajamos con honestidad. Pablo Iglesias no se da cuenta de que ya no es tertuliano, que es vicepresidente de un gobierno. Es fácil inventarse y propagar un bulo;y a los periodistas nos toca trabajar aunque estemos en el objetivo de otros. Es difícil ganar la confianza. La preocupación es perderla.