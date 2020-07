Peñafiel: «Los reyes no se deben acostar nunca con putas sino con señoras, porque las señoras no largan y las putas, sí»

Si se incrementa la información de la Casa Real en los medios en una época concreta, especialmente si es delicada o morbosa, eso significa que tendremos ración de Jaime Peñafiel.

Y así ocurrió este 21 de julio de 2020. El veteranísimo periodista experto en asuntos reales, se ha pasado de rosca y ya no mide bien ni lo que va a decir. Por eso las televisiones, especialmente las de Mediaset, se gustan tanto de él.

Y aunque Joaquín Prat, el presentador de ‘Cuatro al día’ por donde apareció Peñafiel en esta ocasión con su exabrupto, se hace el escandalizado, el capo Vasile se frota las manos con estas barbaridades.

En pleno dislate real con Corinna torpedeando a tope y con la posibilidad de que Felipe VI termine echando de la Zarzuela a su padre, Peñafiel se desmarca, poniendo en boca de una amiga, eso sí, una frase colosal, bastante bajuna y terriblemente machista:

Ayer estuve cenando con una amiga mía de la alta sociedad y me dijo una frase rotunda: «Los reyes no se deben de acostar nunca con putas sino con señoras, porque las señoras no largan y las putas, sí».