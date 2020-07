Brutal vídeo viral: la concursante de First Dates que pide «un tonto como Pedro Sánchez»

En sentido literal, el término meme en internet se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento, manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, audio, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedia, que se replica mediante internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión.

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con un meme audiovisual que, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, está triunfando en las redes sociales como Facebook o Twitter y es todo un ‘hit’ en WhatsApp.

Se trata de unas imágenes reales de una peculiar participante del programa de citas a ciegas de Cuatro presentado por Carlos Sobera, First Dates. Marta, soltera de 27 años y con un hijo, la aspirante a encontrar pareja durante una cena explica, ante la cámara, a los redactores del programa su tipo de chico ideal y sus exigencias no dejan indiferente a nadie:

Me gustaría encontrar una persona que sea más bien tontito. Que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve. Vale, tampoco que sea muy tonto porque me aburro. Así, que me dé un poquito de vidilla pero que esté ahí… ¡Qué no sea un espabilado, que no me gusta!