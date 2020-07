Lo más chabacano de la TV es el ‘Todo es mentira’ de Marta Flich: Fallarás invita al Doctor Cabeza a que huela su axila

Se nota que es verano ya avanzado en ‘Todo es mentira’ y que además, que no está Risto Mejide, que si bien es experto en telebasura parece difícil que hubiera llegado a esto.

Esto es más terreno de Marta Flich, su sustituta. Recuerden, intento de economista, exactriz erótica y sobre todo, malísima comediante.

Pues en el programa de Cuatro en la tediosa tarde de 22 de julio de 2020 invitaron al programa a una habitual, la feminista radical y bastante soez, Cristina Fallarás, y le pusieron enfrente a un extravagante Doctor Alfonso Cabeza, más famoso en la televisión de los 90 y muy desfasado a todas luces en los tiempos que corren.

El que fuera presidente del Atlético de Madrid fue preguntado por Corinna, y ahí comenzó el desastre. No porque dijera que es una “pajarita”, sino por todo lo que vino después.

Lean:

Corinna es una pajarita. Tengo que reconocer que las mujeres sois mucho más listas que los hombres. Tenéis un peligro tremendo y en una serie de puestos lo hacéis mejor que nosotros, en otros no, sois un desastre, Por ejemplo una mujer bombero me suena a cachondeo, o una comandante en el Ejército. Un enfermero hombre no me parece muy bien tampoco…