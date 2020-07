Marta Flich y sus amigotes se ensañan con el «feminista» Jaime Peñafiel y todo termina en un dislate subido de tono

Jaime Peñafiel la había liado apenas 24 horas antes con un comentario poco afortunado en Cuatro al día, y eso no gustó ni un pelo a los de Todo es Mentira, que habitualmente tiran del colaborador cuando quieren criticar a la Casa Real y, de paso, meterse con él.

Así que este 23 de julio de 2020 le llamaron desde el bajuno programa de Marta Flich y los pésimos comediantes Lago y Castelo, para ensañarse con el veteranísimo experto en la información de los reyes…

Peñafiel entró por teléfono:

Peñafiel: La frase no es mía, es una frase que me gustó pero no es mía, es una frase de una señora que lo decía y por algo sería, tendrá su experiencia. Hay que analizarlo, no se me puede acusar a mí de machista cuando soy un feminista a maza y martillo. Recogí la frase porque me gustó…

Castelo: Es bonita, es para adorarla.

Marta Nebot: La dijo una señora bastante machista…

Peñafiel: Oye, si me dejáis hablar…

Marta Flich: ¿Te arrepientes de esas palabras, Jaime? ¿Volverías a decirlo?

Peñafiel: Es que es la frase de una señora, yo jamás reproduzco una frase sin decir el origen. Que esté o no de acuerdo o no voy a entrar ni salir, porque ya es un problema mío. La frase a mí me gustó, pero que no me tachen de machista porque no lo soy.

Marta Nebot: ¡Pues asuma la frase y repítala!

Peñafiel: La frase tiene mucho contenido…