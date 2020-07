Sonsoles Ónega lanza un inesperado dardo a su exmarido en pleno directo

Las puertas de ‘La casa fuerte’ se cerraron definitivamente este jueves 23 de julio de 2020 en un debate final que fue conducido y moderado por Sonsoles Ónega.

Además de a Leticia Sabater y a Yola Berrocal como flamantes ganadoras, la también presentadora de ‘Ya es mediodía’ dio la bienvenida al resto de parejas protagonistas, que se dispusieron a repasar los momentos más interesantes vividos en el reality.

«Yo en este programa me he dejado llevar, he vivido la experiencia al máximo y siento haber dudado en algún momento de las intenciones y de los sentimiento de Yola», señaló Cristian Suescun, que se convertía sin pretenderlo en el incuestionable protagonista de la noche.

Tras confirmar que su vínculo sentimental con Jessica Reina ha finalizado, pidió disculpas a Yola, que no pareció quedar muy conforme con sus palabras, y confesó que se va a dar «un tiempo» para «centrarme en mí», pues está «bastante dolido con todo».

«Yo no quiero saber nada de ti», replicó Yola al hijo de Maite, a quien tildó de «falso, cobarde y persona tóxica».

Era entonces cuando Cristian rompía a llorar y, absolutamente hundido, apuntaba que «lo he perdido todo, Sonsoles: he perdido la caja, he perdido mi dinero, he perdido mi amor, lo he perdido todo».

«Solo es como mejor se decide sobre la vida», subrayó su madre, que trató de consolarle en todo momento.

Y, llegados a ese momento de la velada, Ónega pronunciaba unas palabras que fueron interpretadas por muchos como una evidente, al tiempo que inesperada, pulla a su exmarido, el abogado Carlos Pardo, de quien se separó en agosto de 2019 tras once años de relación y dos hijos en común.