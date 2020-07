Brutal somanta en TV al hooligan podemita de barra de bar: «¿Quién acuñó el término ‘jarabe democrático’?»

Juan Carlos Monedero, protagonista del arranque de la última semana de julio de 2020 por una pelea de bar en Sanlúcar de Barrameda.

El chamán podemita, hooligan en este caso, pretende convencernos a todos ahora de los escraches están bien como jarabe democrático salvo si se los hacen a él o a alguno de sus amigos.

Este lunes 27 de julio de 2020 pasó por el programa ‘Cuatro al día’, donde colabora, para intentar verter estas milongas. Pero lo que allí se encontró no estuvo por la labor de dejarle pasar ni una. Ni el presentador Joaquín Prat ni el periodista Carlos Cuesta, al que el propio Monedero aludió:

Ojo después de esto a la chapa que iniciaba Monedero.

Joaquín Prat: Juan Carlos, Juan Carlos, tú definiste lo de Cifuentes cuando era delegada del Gobierno como un escrache.

Monedero: No creo, no creo, es muy difícil. Porque no soy muy partidario de esas cosas.

Joaquín Prat: No, no, o lo eres o no lo eres, mi mucho ni poco. Yo no lo soy, de ningún tipo de acoso, y esto no es un escrache, que es una dulcificación de la palabra. Esto son acosos impresentables. ¿A la diputada de VOX y la pedrada en el País Vasco es un escrache?

Monedero: No, no, a una diputada no le puedes hacer un escrache…

Joaquín Prat: ¿No dijo el vicepresidente segundo del Gobierno hace poco que había que normalizar el insulto?

Monedero: No, no dijo eso. Dijo que tenemos que estar acostumbrados a que en el ámbito político a veces seamos insultados. Tú tienes ahí en la mesa a Carlos Cuesta que ha dicho barbaridades sobre mí.

Joaquín Prat: ¡Pero es que no es verdad! No digáis eso, porque luego venís aquí y os lleváis bien… ¡Es que no es verdad! ¡Tenéis responsabilidad en encabronar a la gente al final!

Carlos Cuesta: Yo estaba aquí escuchando tan tranquilo. Pero mira lo que tú dijiste a la gente que hizo caceroladas, cosas tan pacíficas como “hemofílicos, gilipollas, fachas, descerebraos, inútiles. ¿Esto es bajar el tono? La cuestión es jalear, agitar. Esa cultura que defendisteis durante mucho tiempo hasta que os ha tocado es una barbaridad. Los acosos no están permitidos ni justificados, ¡a nadie! Pero cuando nos encerraron a Inda y a mí en un bar a Alsasua os hacía mucha gracia. Pero cuando os toca os ponéis a explicar que es que en Argentina…

Joaquín Prat: ¡Por cierto, no llevabais ninguno la mascarilla!

Monedero: Tampoco exageremos y no le pidamos a la gente que estábamos a empujones en el bar, huyendo de los que te quieren pegar un botellazo y encima ponerme la mascarilla. Seamos serios.