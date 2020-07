Vicente Vallés se cachondea de la guerra directa entre los ministerios de Sánchez por los turistas británicos

Vicente Vallés no se deja intimidar por las presiones de Podemos y el resto de la izquierda extrema.

El presentador de los informativo de Antena3 se ‘cachondeó’ por la guerra directa entre los ministerios de Pedro Sánchez por los turistas británicos.

En el telediario del lunes 27 de julio, Vallés destacó que desde el viernes 24 de julio hubo un repunte de 6.361 nuevos casos de COVID-19 en España. Unas cifras preocupantes que están generando que varios países europeos desaconsejen viajar a España por motivos de seguridad.

Un escenario turístico que está mostrando las ‘costuras’ del Gobierno de Pedro Sánchez y la descoordinación interna.

“El Gobierno asegura estar trabajando duramente para que, por ejemplo, Reino Unido no ponga obstáculos al turismo. Sin embargo, el portavoz sanitario del Gobierno sorprendió esta tarde porque tiene una opinión muy diferente y considera que esta restricciones son una buena noticia ”, expuso Vallés.

Minutos después, el presentador ahondó un poco más en el tema para demostrar la guerra ministerial.

“Las ministras de Asuntos Exteriores [Arancha González Laya] y Turismo [Reyes Maroto] dicen trabajar sin descanso para convencer al Gobierno británico de que matice su decisión y levante la cuarentena para quienes viajen a España. Pero desde el ministerio de Sanidad el mensaje es justo el contrario y consideran positivo que británicos o belgas no vengan para España”, matizó Vallés.

El presentador demostró el dislate del Gobierno del PSOE-Podemos recordando que, apenas una hora después del pronunciamiento de Sanidad, “las autoridades británicas han recomendado directamente no viajar a España”.

Finalmente, Vallés lanzó su estocada final que enloqueció a los ‘progres’ por dejar en evidencia los fracasos del Gobierno de Pedro Sánchez.

“El Gobierno español asegura que ha trabajado sin descanso desde que el Reino Unido anunció el establecimiento de una cuarentena para quienes viajaran desde España. Pero las gestiones no solo no han tenido éxito, sino al contrario los británicos han subido un escalón más y de la cuarentena han pasado a la recomendación directa de no viajar a España”.