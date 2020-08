Toñi Moreno pilla a José Antonio Avilés dando una información falsa en directo: «¡Estás mintiendo, tío»

Telecinco sigue contando con el tal José Antonio Avilés, que se las va dando de periodista informado por la vida a pesar de haber reconocido ser «un adicto a las mentiras».

Toñi Moreno, que sustituye a Emma García en las vacaciones estivales al frente de ‘Viva la vida’, ha cazado a Avilés intentando colocar su mercancía escacharrada.

Moreno, ni corta ni perezosa, le echó en cara ser un mentiroso y el colaborador, acorralado, optó por abandonar el programa.

Toñi Moreno desmiente una información de Avilés en dos ocasiones y además consigue que se vaya de plató. Toñi: Eres un mentiroso, no me creo nada de ti.

¿Qué hacemos con él lo mandamos a su casa? Menuda reina. #VivaLaVida320 pic.twitter.com/uZcwRPhQBl — Lyn Moonroe. (@LynMoonroe) August 2, 2020

La animadversión de Moreno a Avilés

No le cae especialmente bien José Antonio Avilés. La periodista se lo hizo saber hace varia semanas en el mismo programa cuando regresó: «Mientes más que hablas», le acusó.

En esta ocasión, Avilés soltó una ‘exclusiva’ sobre María Teresa Campos: al parecer, la veterana comunicadora estaba haciendo un reportaje con su nieta Alejandra Rubio para una revista del corazón.

Moreno cortó las informaciones de Avilés. «Me ha llamado María Teresa Campos para desmentir la información de José Antonio”, soltaba la presentadora.

Avilés vuelve a mentir, se indigna y se va del plató de #VivaLaVida320 💥 https://t.co/9HfTFye7rW pic.twitter.com/wb8LG12DZ1 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 2, 2020

Avilés no sabía donde meterse y sus compañeros de plató hacían sangre: «Acabas de quedar fatal, la verdad».

Aquí la presentadora no dudaba en dar su opinión al respecto: “¿Sabes que me pasa con este señor? Que cada vez que habla de algo, no me lo creo”. Y continuaba: “Carmen Borrego también me ha dicho que miente”. A lo que Avilés solo balbuceaba: “¿Que yo miento?”. Moreno acabó por cansarse: «¡Qué estás mintiendo tío!»

La cosa terminó con el colaborador abandonando el plató: