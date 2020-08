Carlos Bardem recibe un épico ‘repaso’ tras llamar ‘choriza’ a Cristina Cifuentes

La familia Bardem sufrió una lluvia de ‘varapalos’ por un impertinente ‘tweet’ de Carlos Bardem.

El actor decidió atacar a Cristina Cifuentes por su participación como tertuliana en varios programas de televisión.

“Pongo la tele. Zapeo. Veo a una ex política, que dejó su cargo por supuestas corrupciones varias y choriceo nada dudoso, dando lecciones con afectada seriedad sobre cómo ha de comportarse la gente. El presentador y el otro todologo asienten a sus palabras. Apago la tele. ¡Leed!”.

A pesar de que no menciona directamente a Cristina Cifuentes, la mención del hermano de Javier Bardem era muy evidente.

Sin embargo, el ‘artista’ no vio venir el tsunami de ‘zascas’ contra él y su familia, quienes han sido defensores de la izquierda radical, pese a tener un modelo de vida de “casta”.

Uno de los más dolorosos fue el que recibió de la misma Cristina Cifuentes.

“Cierre usted la puerta al salir. Por cierto, seguiré opinando y hablando en la TV cada vez que me parezca. Hace bien en no verme… igual que yo a usted; que ni le veo ni le leo jamás en teatro o cine… básicamente por ser un mal actor y peor escritor”.

Estos son otros ‘zascas’ que recibió la familia Bardem.

Racismo ‘progre’

Ignacio Garriga confundió a Alberto Garzón con su hermano y este patinazo le ha servido a Carlos Bardem para mostrarnos lo racista que es.

«El Tío Tom no está bien informado«, aseveró, en referencia al color del diputado de VOX.

Tío Tom es el personaje principal de la novela escrita en 1852 por de Harriet Beecher Stowe con el título ‘La cabaña del tío Tom’.

El término «Tío Tom» se utiliza en EEUU como un despectivo calificativo para cualquier persona de raza negra, para restregarla su supuesta condición de ‘subordinado‘. En la sociedad nortamericana, donde han hecho carrera y millones otro hermano Bardem, es un insulto de extrema gravedad, más ofensivo incluso que el de ‘nigger‘.

Garriga se dirigió el 11 de mayo de 2020 al ministro de Consumo en la Comisión de Sanidad y Consumo y atribuyó de manera errónea un tuit que en realidad había escrito su hermano Eduardo.

“Lo que sí puedo decir es que usted no está bien informado. Usted ha hablado de un tuit que no es mío. Yo entiendo su confusión porque ese tuit tiene un origen en una persona que se llama Eduardo Garzón, que es mi hermano, pero usted ha confundido a Eduardo Garzón con Alberto Garzón. Menos mal que no era usted el ministro de Sanidad, qué hubiera pasado con los test y con otras muchas cosas en este país”, se defendió el ministro.

Lo que nadie esperaba es que el hermano de Carlos Bardem, muy de moda por protagonizar la polémica serie ‘Diarios de la cuarentena’ en la televisión pública y de todos, TVE, hiciese una alusión de clara connotación racista contra Garriga, en referencia a un personaje negro protagonista de la novela ‘La cabaña del Tío Tom’.