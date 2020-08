María Teresa Campos se cepilla a Iglesias por decir que España está abocada a la república: «Pablo, se te ha ido la olla»

La veterana comunicadora María Teresa Campos participó en el programa ‘Sálvame‘ de Telecinco para comentar la que sin duda ha sido la noticia de la semana: el traslado del rey emérito Don Juan Carlos de Borbón fuera de España.

Campos aprovechó el debate para arremeter contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por asegurar que España está abocada a la república: «Pablo, se te ha ido la olla«.

La víctima es la monarquía española y su hijo, Felipe VI. No me gustaría terminar, por si se me olvida. Alguien ha aprovechado para decir que estamos abocados en vez de a la monarquía, a la república. Pablo, de verdad, creo que se te ha ido la olla