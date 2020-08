José Sacristán ‘destrona’ las exigencias republicanas de Pablo Iglesias

Es, cuando menos, una voz autorizada porque proviene precisamente de la vertiente comunista.

El actor José Sacristán propinó en ‘laSexta Noche‘ del 8 de agosto de 2020 un soberano palo a las exigencias republicanas de Pablo Iglesias.

Ahora, con la corriente a favor de cargar contra la Monarquía por todas las informaciones que se han publicado sobre Juan Carlos I, el veterano artista ha roto una lanza en favor del rey Felipe VI asegurando que él no ve, ahora mismo, la posibilidad, siquiera remota, de que España pase a ser una república.

Para empezar a abrir boca, Sacristán resalta el hecho de que aquí pocos pueden hablar alto sobre lo de estar libres de corruptelas y recuerda que en las propias filas de la izquierda ha habido quienes han metido mano en la caja:

Yo no sé realmente, vuelvo a insistir, Hilario, que mi toma de posición es de carácter más bien emocional, no entro en cuestiones de pormenores políticos o jurídicos. Creo que, efectivamente, se han cometido errores desde todas las partes. No es cosa ahora de hacer un análisis de todas las corrupciones en las que han caído incluso algunos responsables importantes de la izquierda de este país.

Subraya el actor que para él la institución de Felipe VI no está en cuestión en estos mismos momentos:

Yo creo que en estos momentos a mí me parece que no está en cuestión la monarquía, entre otras cosas porque no veo qué tipo de república ni veo dentro de la izquierda de este país la figura que pueda encarnar de verdad la posibilidad de hacer una traslación de esa envergadura. No creo que la figura del rey Felipe VI, al que también he tenido ocasión de conocer y conversar con él, esté amenazada en ese sentido

Finalmente, a pregunta de Hilario Pino, el presentador suplente en este mes de agosto de 2020, sobre si Pablo Iglesias se ha podido equivocar en su reto de lanzarse al ruedo a pedir la república, Sacristán tiene bastante claro que no ve cercano ese régimen republicano que tanto jalean las izquierdas de España: