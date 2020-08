Tiempo Animal: Las vacas protagonizan el informativo meteorológico en Gran Bretaña

El programa ‘Good Morning Britain’ se volvió algo caótico este 7 de agosto de 2020 cuando un rebaño de vacas curiosas invadió un informe meteorológico en vivo.

La reportera Laura Tobin, que presentaba el pronóstico desde un campo, no pudo reprimir sus risas cuando las vacas comenzaron a vagar a su alrededor, aunque también reconoció que nunca se había «asustado tanto» presentando el tiempo en directo.

«Había una enorme y estaba oliendo todo y golpeó la cámara».

