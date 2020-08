Un médico desmonta en un plis plas el discurso alarmista de TVE sobre la saturación de los hospitales madrileños

Madrid es la obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y nada mejor que manejar a su antojo RTVE para intentar poner más gotas de dramatismo al asunto de los repuntes por el coronavirus hablando de plena saturación de los hospitales madrileños.

El problema es que no se contaba con el hecho de que el invitado, un médico del Hospital de El Escorial, Luis de Benito, iba a salirle rana a la televisión pública puesto que no era de los que ha comprado el discurso socialcomunista.

Habituados a tener a sanitarios de procedencia podemita, en esta ocasión las propias caras del doctor a medida que la periodista desgranaba las preguntas eran todo un poema porque él, conocedor del paño, estaba alucinando con la realidad que le estaban describiendo, muy alejada de lo que él está viviendo día a día.

La presentadora del programa matinal de RTVE comenzaba así:

El médico, cuyos gestos eran todo un poema ante la información errónea que manejaba la periodista de TVE, aseguraba que:

Pues yo no sé exactamente a qué hospitales preguntáis. Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero hasta la semana pasada en el Hospital de El Escorial no había nadie y ayer había tres cuando tenemos más de ciento y pico camas, es decir que no me parece un porcentaje de saturación. Y el hospital que se ha dicho que es el que está más saturado, el Doce de Octubre, la Comunidad de Madrid ha dado los datos y ha dicho que eran 75 los ingresados en un hospital de más de 1.000 camas.