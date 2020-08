Toñi Moreno aclara sus polémicas palabras sobre su futuro en Mediaset:»Me expresé fatal»

El pasado domingo 16 de agosto Toñi Moreno dijo, durante la transmisión del programa ‘Viva la vida’, que se encontraba descontenta con su futuro profesional.

La presentadora del magacín de Telecinco expresó que iba a quedarse en paro «durante tres semanas», una afirmación que causó gran polémica y por la que se ha visto obligada a aclarar sus palabras.

Moreno se encontraba conversando con Lely Céspedes, exmujer de Ernesto Neyra, sobre la situación laboral de la entrevistada.

«Ojalá alguien te vea y te llame para darte un trabajo, porque las cosas pasan por algo» indicó la presentadora.

Fue entonces cuando Céspedes respondió inmediatamente, entre risas: «Llámame tú». Una propuesta a la que la conductora contestó: «¡Pero si yo me quedo en el paro en tres semanas!».

Como era de esperar, estas palabras no pasaron desapercibidas, ya que su puesto como presentadora de Mujeres y hombres y viceversa pertenece ahora a Jesús Vázquez, que conducirá el programa a partir de septiembre.

Por esta razón, la andaluza ha querido aclarar sus comentarios a través de su cuenta en Twitter: «No quise decir eso porque además no es verdad. No me expresé bien. Quería decirle a Leli Céspedes que no se viviera abajo, que hasta las presentadoras tenemos una situación laboral inestable y hay que luchar cada día. Pero me expresé fatal».

Hay que recordar que, a pesar de que su etapa como presentadora en Telecinco termine después del verano, Moreno se pondrá al frente de La Báscula, programa que presentará en Telemadrid en su segunda temporada tras la marcha de Luján Argüelles.