María Claver entierra el ‘escrache’ vacacional de Iglesias y Montero en la cara misma de Antonio Maestre: «¡No toméis el pelo a la gente!»

Al agonizante asunto del escrache a las vacaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero le quedaba último un capítulo -porque no da para más-; el de La Sexta Noche.

Fue en la edición de este 22 de agosto de 2020 cuando el escabroso tema iba a hacer saltar a los tertulianos de sendas bancadas, así que solo era cuestión de esperar y disfrutar.

Imagínense que el ‘falso obrero y falso feminista’ Antonio Maestre quiso defender en cuanto pudo a sus podemitas de referencia; adoptó además el mismo lenguaje para culpar de esto y de todos los males que se les ocurran a la derecha del país.

Por suerte, en la otra parte del plató le tocaba el turno a María Claver que se lanzó a despellejar la bobada del escrache de Asturias como ya han ido haciendo otras personas hasta que se les cayera el chiringuito al vicepresidente y la ministra, que se han quedado solos con su exageración victimista.

Antonio Maestre: Llevan tres meses apostados en la vivienda particular donde viven con sus hijos. Lanzan objetos dentro de la casa. Señalan el lugar donde pasan las vacaciones y tienen que anularlas. Esto no es algo solo que no tenga precedentes. Pero no se puede equiparar esto con los escraches que hacía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

María Claver: Alucino con todo lo que acaba de decir Antonio. El autor de la célebre frase del ‘jarabe democrático’ ahora protesta mucho y además tú lo defiendes decididamente.

Antonio Maestre: Pero defiéndelo, di que te parece bien y ya está…

María Claver: Si yo no necesito peros ni que me digas lo que tengo que decir, yo digo lo que me da la gana. El tipo que iba a asaltar los cielos y que sitiaba el Congreso y ha hecho del acoso sistemático su forma de hacer política… ¿Me estás diciendo que no es comparable? ¿Pero qué me estás diciendo Antonio?

Antonio Maestre: Argumenta algo. Si no tiene que justificarte, si lo ves bien no pasa nada.

María Claver: Ha entrado en la casta por la puerta grande aunque a algunos os moleste un poquito. Le han hecho una pintada en el suelo y parece que es un acoso terrorífico; pero la Policía no ha podido acreditar que haya amenazas. ¡Y suspenden sus vacaciones! ¿Los del jarabe democrático?

Antonio Maestre: Te falta información. No solo fue una pintada. Fue una acoso selectivo al lugar donde pedían la comida. Fue marcar en redes sociales la casa donde estaban…

María Claver: Este señor no entra en política con 14 años y las hormonas disparadas, no, entra habiendo sido profesor de universidad y con una concepción clara de lo que es la responsabilidad pública, y en su momento le parecía fenomenal. Y ahora te pones aquí a defenderlo ardientemente, de verdad, no toméis el pelo a la gente. ¡Hasta para el votante de Podemos resulta desternillante!