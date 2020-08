¿Realmente queremos saber cuánto tiempo llevan sin sexo Terelu Campos y Toñi Moreno?

Es probable que por el coronavirus estemos inmersos en el verano con menos sexo de la historia reciente de España, ¿pero realmente necesitábamos ver esto en Telecinco este 22 de agosto de 2020?

La respuesta seguramente sea sí, porque el sexo siempre vende y porque el público objetivo del ‘Viva la vida’ no es ni mucho menos la gente joven a la que le trae al pairo Terelu Campos y Toñi Moreno, sino gente más mayor y eminentemente público femenino con quien pueden empatizar.

Así que en la entrevista de Toñi a Terelu apareció la pregunta del sexo. La hija de María Teresa Campos no tuvo problema en contestar pero pidió a la entrevistadora que ella también se mojara:

Terelu explicó que lleva nada más ni nada menos que seis años sin sexo. Aunque debió acordarse de pronto que hace tres años tuvo un affaire, «un rollito de verano», de modo que las cuentas no parecen muy claras.

Ya puesta, Terelu se explayó y comenzó a explicar que hubo un par de años en su vida en los que en cuanto al sexo y los sentimientos actuó como un hombre:

Yo he tenido relaciones relativamente largas y hubo como casi dos en mi vida que… uf… Yo siempre digo que actué en ese momento como un hombre que no quiere pareja.

Durante una temporada no tenía sentimientos y no sabes lo que es eso. Tú te das cuenta que no te pueden hacer daño porque no te implicas emocionalmente. Fue el mejor momento de mi vida y yo ya era muy conocida”