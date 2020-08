Victoria Rosell se defiende en Antena3 con el manual del buen podemita: «Yo soy la víctima en esto»

Es tremenda la afición que tienen los podemitas a tener trapos sucios y asuntos en B. Iglesias, Monedero, Errejón, Espinar, Mayoral, Del Olmo, todos los principales de la formación morada tienen sus pufos, así que Victoria Rosell no iba a ser menos.

La juez, exdiputada en el Congreso, es actualmente Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, con lo que el papelón que se le presenta por esta denuncia por haber pagado en dinero negro y sin prestaciones sociales a su empleada del hogar es de lo más compleja.

Todo lo ha sacado a la luz el diario El Mundo:

Lo más destacado es que la juez podemita sabe lo que hace, y se acoge la mar de bien al código podemita para defenderse de los pufos, una auténtico manual que ya han llevado a la práctica muchos camaradas: se trata de decir que ellos son verdaderas víctimas y que la culpa es de la extrema derecha y de los medios:

Yo en esto soy la víctima. Hay un señor ex jefe de prensa del ministro Soria que el 2, el 14 y el 15 de agosto… El día 2 lo sacó El Mundo, Fernando Lázaro, que es muy amigo del juez Alba y estuvo en toda mi cloaca anterior. Pues desde el 2 de agosto el jefe de prensa de Soria me mandó un tuit que dice: “Simona, tic, tac. Ya falta poco”. Esto un chantaje y lo he denunciado y ahora ellos tienen este problema. Ya han visto la solidez y el rigor del letrado y qué es lo que quiere, si es Derecho o efectivamente todo política.