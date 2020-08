Leticia Sabater, tras presenciar el incendio de DiverXo: «No te lo vas a creer, pero salí en pelotas»

View this post on Instagram

Diver❌⭕️. Ya hemos empezado la cuenta atrás para volver. Lo importante no es cuantas veces te caigas sino como de rápido eres capaz de levantarte. Actitud ganadoras siempre. Power❌⭕️ 🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷 . Diver❌⭕️. We have already started the countdown to return. The important thing is not how many times you fall but how fast you are able to get up. Always winner attitude. Power❌⭕️