Carmina Ordóñez llamó a Lydia Lozano la noche de su muerte para dedicarle unas bonitas palabras

La emisión de ‘Sálvame’ (Telecinco) del último viernes de agosto de 2020 ha sido especialmente difícil para Lydia Lozano.

Desde su domicilio, la colaboradora conectaba con plató para abordar un tema muy delicado junto a Eva Carreño, amiga íntima de Carmina Ordóñez, quien ha hablado por vez primera en un programa de televisión sobre el estrecho vínculo que mantenía Lydia con la madre de Julián, Cayetano y Fran.

«Me dijo que cogiera una grabadora y que escribiera sus memorias, yo le dije que no por la que se podía armar (…) Ahora me arrepiento porque habría sido un puntazo», ha explicado Lydia, a quien Carmina solía referirse en tono cariñoso como ‘Lydi’.

Además, la periodista, que era incapaz de contener las lágrimas, ha confesado que «Carmen me llamó la noche en la que murió para decirme que estaba muy guapa en televisión», información de la que Eva es conocedora y que no había hecho pública hasta ahora porque pensaba que «no me iban a creer».