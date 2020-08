Infidelidades, dinero y peleas: el exrepresentante de Sofía Suescun destapa su cara desconocida

View this post on Instagram

Se termina esta temporada 2019/2020. Diferente y extraña para todos, pero con la consecución de la Supercopa de España y de una Liga diferente, que nunca olvidaremos. En lo personal ha sido una temporada llena de obstáculos y muy dura, pero con una recompensa al trabajo muy bonita. Ahora toca descansar y volver aún más fuerte para la próxima temporada. Gracias por vuestro apoyo. 💪🏽🤍 — The 2019/2020 season has ended. Different and strange for everyone, but with the wins of the Spanish Supercup and a very different League, which we will not forget. Personally speaking it has been a very hard season, full of obstacles but with a fine compensation for work done. Now it is time to rest and come back even stronger for the next season. Thank you for your support. 💪🏽🤍