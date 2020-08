Un vecino afectado por la ‘peste okupa’ explota en pleno directo: «La culpa la tiene el Gobierno, no vale ni para tomar por culo!»

Los okupas se extienden sin control por el territorio español, con una ley que les ampara y deja completamente desprotegidos a los propietarios. Un drama que se repite día tras día y que los medios visibilizan.

Una situación que se suma a un Gobierno que no pone ninguna solución. Con centenares de casos en España de pisos okupados y propietarios desamparados que sufren por no poder recuperar su propiedad.

‘Espejo Público’ (Antena 3) dedica parte del programa a los vecinos hartos de los okupas, — a diferencia de laSexta que ignora casi por completo esta pandemia— concretamente este 27 de agosto de 2020, el espacio se trasladó a dos urbanizaciones en Guadalajara y Madrid que se enfrentan a este problema, en El Casar y Eurovillas.

Eurovillas lucha contra cincuenta viviendas okupadas y allí los vecinos con sus cacerolas se manifiestan para pedir una solución. La tensión entre los vecinos y los okupas es cada vez mayor.

Uno de los afectados señaló a los verdaderos culpables: el Gobierno que se lava las manos.

«Al final logramos echarlos. Pero han vuelto esta mañana a volver entrar. La gente está dan indignada que se pone hasta nerviosa. Venían con cuatro o cinco matones de gimnasio para amedrentar a la gente. No vamos a parar hasta que se marchen o cambien la ley. La culpa de todo esto la tienen los políticos, aquí viene la Guardia Civil y no pueden hacer nada. Un día va a pasar una desgracia. La culpa la tiene el Gobierno, tanto político y tanta mierda con tanto sueldo y no dan la talla ninguno ¡No vale ninguno ni para tomar por culo!«.

El asunto no acaba ahí y es que otro de los vecinos relata la violencia de los okupas: «A mi me amenazaron que iban a venir cincuenta gitanos y nos iban a rajar ¿Me va a venir un mierda a mi a decirme que me va a matar? ¿Con quién creen que hablan esta gentuza? ¡Aquí nos vestimos por los pies!».