La socialista Concha Velasco amenaza con colgar a Susanna Griso si amagan con hablar mal de Pedro Sánchez

«Socialista, católica y española». Así se define a sí misma la actriz Concha Velasco, que este 31 de agosto asistía al acto ‘España Puede‘ en el auditorio de la Casa América de Madrid, donde Pedro Sánchez ha juntado a los principales ejecutivos del Ibex-35 con otras personalidades de la cultura, entre los que destacó el entusiasta pianista británico James Rhodes, para darse su particular baño de masas.

Puede y lo hará. Un llamado a la unidad fuerte, apasionado y muy necesario. Discursazo.

Sé que a los extranjeros como yo no se les permite tener una opinión sobre los políticos, y tal vez soy ingenuo, pero no puedo evitarlo. Para mi este tío es autentico as fuck. #EspanaPuede pic.twitter.com/rz3NmaZvbe

— James Rhodes (@JRhodesPianist) August 31, 2020