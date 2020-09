Risto y Lago presumen de la repercusión de la ‘broma’ sobre los enfermos con parálisis cerebral: «He tenido 30 peticiones de entrevista»

Anunciaron que Miguel Lago daría la cara en persona tras liarla en Twitter con su intolerable broma sobre los enfermos con parálisis cerebral, y lo que al final pasó es que en ‘Todo es mentira’ tanto el cómico progre como su jefe, Risto Mejide, sacaron pecho por la repercusión creada.

Todo sucedió cuando el humorista del programa de Cuatro publicó en esa red social una broma de muy mal gusto donde pretendía burlarse de la Infanta Elena pero al final denigraba al colectivo de los enfermos con parálisis cerebral, a cuyo centro da nombre la infanta.

Como publicamos en PD, lo bueno de ser de izquierdas es que da patente de corso para hacer todo aquello que critican.

Tras la repercusión levantada, Lago entonó el ‘mea culpa’ y anunció que daría la cara en el programa que le paga, ya con Risto Mejide regresado de sus vacaciones y su flamante fichaje, Marcos de Quinto, sentado en el plató.

Y sí, lo hizo, pero lejos de verse realmente arrepentido, ambos se dedicaron a presumir de la repercusión del tsunami causado:

Risto Mejide: Bueno Lago lo primero de todo. ¿Cuántas peticiones de entrevista has tenido en las últimas 24 horas?

Lago: Pues según la oficina, más de 30, entre prensa y radio. Pero yo hablo aquí, que es donde me pagan.

(risas, parece que de Marta Flich, otra a la que también le hace mucha gracia)

Lago: En el cartel hay dos nombres. Nadie se ha ofendido. Quién tiene que pedir explicaciones llegado el caso, son esos dos nombres. Solo decir que ya he hablado con esa Asociación, que son encantadores, y nadie está enfadado. Y si la Infanta quiere que recaiga sobre mí, estaré encantado de quedar con ella, y si me trae a Froilán, será el no va a más. Y fuera de esto, contaré todo esto en el teatro, donde seguiremos haciendo bromas.

Risto Mejide: Pues allí te veremos.