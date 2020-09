Zasca de Isabel Díaz Ayuso a Iñaki López a cuenta del falso comité de expertos de Pedro Sánchez

Jugaba en territorio hostil y lo cierto es que fue preparada para el bombardeo al que iba a ser sometida.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue entrevistada en ‘laSexta Noche‘ el 5 de septiembre de 2020. El interrogatorio versó sobre la situación de la región en plena pandemia de coronavirus y la mayoría de las cuestiones tendentes a culpar a la política del PP de la gestión realizada.

Ayuso, que en ningún momento se arredró ante las cuestiones de Iñaki López, ha criticado la falta de estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que, a su parecer, hay «una línea enorme» entre el estado de alarma «absoluto, de confinamiento total», y la ausencia de medidas por parte de ese Ejecutivo nacional.

La presidenta madrileña aseguró que fue la primera en apoyar a Sánchez en busca de una estrategia común para España en la lucha contra el Covid-19:

Durante la primera Conferencia de Presidentes le trasladé a Pedro Sánchez nuestro apoyo absoluto para hacer una estrategia nacional, en contra del criterio del independentismo que por parte del señor Torra ya amenazaba con hacer la guerra por su cuenta. A mí eso me parecía un sinsentido porque los virus, y más una epidemia de estas características, no entiende de fronteras.

Ayuso sí criticó que se pasase del todo a la nada por parte de Sánchez, del confinamiento total a hacer dejación de funciones y que cada territorio decidiese por sí mismo:

Entiende que las apariciones de Pedro Sánchez los sábados, 24 horas antes de la conferencia de presidentes, fueron un error:

Asimismo, entiende Ayuso que otro dislate ha sido la cantidad de normativas, a veces hasta contradictorias según el territorio en el que un ciudadano estuviese:

¿Y qué pasa? Que a la hora de luchar contra una epidemia hace falta una estrategia nacional, hace falta decidir porque nos hemos vuelto locos este verano a normativas sobre cómo se fuma o no se fuma en las terrazas, distancias, protocolos…Todo esto ha sido un sinsentido de normativas que los ciudadanos no entendían por qué en un pueblo o en otro las cosas cambiaban.

Y no dudó en machacar al falso comité de expertos:

Ahí hace falta una estrategia, pero después hay un comité de expertos falso, que se lo inventaron, que estaban tomando decisiones arbitrarias por todas las comunidades autónomas y que decidió que, por ejemplo, Madrid no podía pasar de fase, que se tenía que quedar ahí. Pues esa fase cero a nosotros nos destrozaba porque las características de Madrid no son las de Murcia, por ejemplo, en cuanto a centros comerciales.

«NO NECESITÁBAMOS REUNIONES FAMILIARES, NECESITÁBAMOS VOLVER AL TRABAJO»

Ayuso negó que España necesite un mando único, tal y como planteaba Iñaki López, pero sí que reclamó una estrategia nacional transparente que no se parapetase en un comité de expertos que nunca existió:

En el pase de la fase 1 a la 2 yo le decía al presidente que yo las reuniones familiares ni las contemplaba ni las necesitaba tanto, que lo que hacía falta era volver al trabajo. España es un país plural, con una diversidad enorme, donde cada comunidad autónoma tiene una forma de ser, de vivir, de clima, etcétera y así hemos vivido siempre. Hay un virus, tenemos que estudiar estrategias comunes, que se nos ayude a las autonomías a entender estrategias contra el virus, tener material que no hemos tenido, tener más ayuda, que se nos acompañara un poco más en los hospitales, por cierto un poco más de humanidad, que eso sí que lo echo en cara.

Esa es una estrategia que es nacional, que al final nos han demostrado que había ministro, pero no había ministerio, no había nada, se lo han inventado todo. En esas decisiones se han pasado los ministros apelando a un comité de expertos que se lo habían inventado y luego lo confesaron. Lo hago yo y no estoy aquí viva.