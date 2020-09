TVE: la reportera asegura que «no ha habido besos ni abrazos» en el primer día de cole, mientras un niño besa en el ojo a otro

La periodista ha hecho bueno ese viejo y cínico lema periodístico, según el cual nunca hay que dejar que la realidad te estropee un buen titular.

le habían dado instrucciones, salió de la redacción con una idea fija y lo que vio o incluso grabaron sus cámaras, le importó un comino.

Son las cosas de la TVE que manipulan al alimón PSOE y Podemos.

Esta semana todas las miradas están en la vuelta al cole en lo que es un inicio de curso inédito en todo el país por la crisis del coronavirus, que ha obligado a cambiar protocolos en los centros y la forma de relacionarse entre los alumnos y con los profesores.

TVE, como el resto de televisiones, ha querido cubrir cómo están siendo estos primeros días, y ha acudido a un centro escolar para comprobarlo de primera mano capturando un curioso momento.

The reporter saying that the kids are very conscientious, they didn’t kiss eachother to say hello, there have been no problems, etc..

Meanwhile, in the background, one kid kisses another’s eye. pic.twitter.com/jofyRrwNTE

— Alyssa McMurtry (@a_lysssss) September 7, 2020