Ana Pastor (PP) zarandea a la ‘nueva Fortes’: «Yo le respondo, cosa que no hizo ayer con usted Pedro Sánchez»

Mónica López, la presentadora de ‘La hora de La1‘, el programa que ha sustituido a ‘Los Desayunos‘, recibió a última hora, y cuando la entrevista con Ana Pastor (PP) ya expiraba, la consigna de que apretase aún más a su invitada a cuenta de las irregularidades de su partido.

El asunto de la ‘Operación Kitchen’, que trae como novedad este 8 de septiembre de 2020 que la Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez que cite en calidad de investigados al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, ya había sido tratado, pero se ve que los responsables de la pública no lo consideraban suficiente y pidieron más.

Pastor, una veterana, no tuvo problemas en defenderse atacando, ante una López aún muy bisoña para arañar a los políticos por muchas órdenes que reciba.

La última pregunta se escuchó forzada y sus consecuencias fueron inevitables.

La vicesecretaria de asuntos sociales del PP se acordó que justo el día anterior estuvo sentado donde estaba ahora ella el mismísimo presidente del Gobierno, que tuvo una plácida entrevista.

Mónica López: La última pregunta, y perdóneme que le insista, mientras el PP estaba en el poder, estaba investigado, había dirigentes imputados y siguió en el poder, ¿por qué no puede Podemos?

Ana Pastor: Yo le digo que en este momento el señor presidente del Gobierno que estuvo aquí ayer, curiosamente contestó a todas las preguntas que le hicieron sobre la investigación de un fiscal, pero sin embargo nadie le preguntó cómo teniendo en su gobierno a un partido imputado, si no tiene nada que decir. Y esa hubiera sido mi respuesta a su pregunta

Mónica López (risa nerviosa y aspaviento): No me hubiera contestado, al igual que no me ha contestado usted

Ana Pastor: Quiero decirle una cosa, yo le respondo, pero sí me gustaría que contestara el presidente del Gobierno. Yo soy la oposición, y el señor Sánchez es el Gobierno