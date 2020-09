Vicente Vallés cava la tumba de un Iglesias repudiado por Sánchez: «Se enteró por los periódicos»

Vicente Vallés, presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 de lunes a viernes a las 21 horas, se ha convertido en el azote del Ejecutivo social-comunista.

Cada día, el periodista realiza análisis directos de la actualidad política que dejan en muy mal lugar a personajes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Este 8 de agosto de 2020, Vallés volvió a hacer un repaso de las continuas discrepancias de ambos políticos que muestran lo difícil que está siendo llegar a acuerdos en esta coalición. En tema económico, político o educativo, son algunos de los ejemplos.

Al comenzar la parte más analítica del informativo, Vallés recordó la confesión de Iglesias admitiendo que tuvo una fuerte disputa con Sánchez a raíz de la marcha de don Juan Carlos de España. El vicepresidente segundo, confesó en una entrevista en la SER que «por la huida del rey emérito tuvimos una discusión fuerte y el presidente de disculpó. Eso le engrandece, que un presidente diga «esto tenía que habértelo dicho a pesar de que no ibas a estar de acuerdo». A lo que Vallés comentó que Pablo Iglesias «ha decidido airear sus discrepancias con Pedro Sánchez», y que «el presidente le tuvo que pedir perdón, o eso dice Iglesias».

«Al PSOE no le han sentado bien»

El mismo presentador comentaba que «al PSOE no le han sentado bien», las declaraciones de Iglesias, ya que dejarían al presidente del Gobierno en una posición sumisa frente al de Unidas Podemos. «No es la primera», aclaraba el periodista.

Un Gobierno de coalición que está siendo tremendamente difícil de gestionar, y que Vallés quiso resaltar de nuevo incidiendo en que en estos últimos días «supimos que tampoco informó a Iglesias de la fusión bancaria» entre Bankia y CaixaBank. Después de ello, emitió un fragmento de la entrevista del presidente en TVE en el que confiesa «de su propia boca» que no compartió la información. Un nuevo ninguneo al de Podemos.

«Dice Pedro Sánchez que la información de la fusión bancaria era muy sensible y decidió no compartir esa información sensible con su vicepresidente segundo, que se enteró leyendo los periódicos«, aclaró el presentador.