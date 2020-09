A Carmen Borrego le sale muy cara la traición a Rocío Carrasco: sus compañeros de Mediaset le dan la espalda

La exclusiva que Carmen Borrego dio a la revista Lecturas hablando largo y tendido sobre las intimidades de su amiga Rocío Carrasco el pasado miércoles 9 de septiembre de 2020 ha originado infinidad de reacciones dentro y fuera de Mediaset, pero si hay una compañera que ha evidenciado su irritación al respecto, esa es María Patiño.

« Qué desgracia que tengas que vender y arrastrar a tu íntima amiga para comer en La Moraleja o ir a la playa de Málaga . (…) No está vendiendo a los Flores, está vendiendo a su mejor amiga, y eso es lo que a mí me indigna. Llevo repitiendo todos estos meses que las Campos detrás de cámaras decían que Rocío Carrasco jamás iba a perdonar a la niña, y eso lo he escuchado yo de la boca de la madre», exclamaba la colaboradora en ‘Sálvame’ (Telecinco).

Entre las páginas de la citada publicación puede percibirse la agonía económica de Borrego -asunto que «le quita el sueño-, pues tan solo trabaja un día a la semana y no logra llegar a fin de mes.

«Lo siento por Terelu y por María Teresa, pero no te entiendo, Carmen. No entiendo qué estás haciendo. ¿No tienes dinero? Pues trabaja, que te fuiste de ‘Sálvame’ porque no estabas bien. ¿Ahora quieres volver? Yo he vendido mi vida, mis situaciones pero nunca lo que tú has hecho, vender a una amiga. Me parece fatal», agregó entonces Belén Esteban.