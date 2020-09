Memorable rapapolvo de una niña de 9 años a Pablo Motos tras su pregunta sobre si tiene novio

Pocas veces Twitter es tan unánime en algo como este miércoles 9 de septiembre de 2020; y es que la última emisión de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) dejó un momento televisivo que sorprendió -para mal- a gran parte de los internautas. Con Luna Fulgencio como invitada y protagonista indiscutible de la noche, Pablo Motos hizo uno de sus pogramas más polémicos, y el motivo tiene que ver con una pregunta que le formuló:

«¿Hay algún chico o algún famoso que te guste?», se interesó por saber el presentador.

Tras unos segundos de duda y después de escuchar las opciones de Motos -«Antonio Banderas, Mario Casas…»-, la actriz de solo 9 años contestó «no sé… Blanca Suárez». Rápidamente, su interlocutor señaló que «te gusta como actriz», a lo que ella replicó afirmativamente.

«No tienes novio ni nada», puntualizó el valenciano ante la sorprendida mirada de la pequeña y sin esperar en absoluto la memorable respuesta que iba a propinarle.

Sin perder la sonrisa en ningún momento, la intérprete de ‘Padre no hay más que uno’ quiso recordarle «que tengo nueve años, no veintiséis», lo cual precipitó los aplausos del público y una ovación masiva en Internet.

«Esa es la homofobia cotidiana y la vergüenza que nos inculcáis desde pequeños», «tantas cosas me cabrean que no sé ni por dónde empezar», «está todo mal aquí» o «Pablo Motos cagándola día sí, día también» son solo algunos de los cientos de comentarios al respecto que pueden leerse en la Red.

Pablo Motos le acaba de preguntar a una niña de 9 años que si le gusta algún actor, la niña responde Blanca Suarez.

Pablo se queda pillado pq el preguntaba como relación sentimental. La niña dice; no relación no! tengo 9 años.

Me duelen las manos de aplaudir#AcostaSeguraEH — Suli 🤟🏼 (@Suligomez00) September 9, 2020

«te gusta algún chico…o algún actor?»

«mmm…Blanca Suarez»

«Bueno, pero como actriz no??» 🤢🤢 Pablo callate un año entero #AcostaSeguraEH — Laura 🌹 (@barnesxrogerx) September 9, 2020

Luna tiene 9 años, dice que le gusta Blanca Suárez y Pablo Motos responde «pero bueno te gusta como actriz». Y esa es la homofobia cotidiana y la vergüenza que nos inculcáis desde pequeños: la heterosexualidad bien, pero la homosexualidad mal. Luego que si los queers adoctrinan. https://t.co/2jx4BicXHs — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) September 10, 2020

Un hombre de 55 años preguntándole a una niña de 9 que si le gustan los tíos, en concreto uno de 34, y cuando ella le responde “Blanca Suarez” su respuesta es “pero como actriz, claro”. Tantas cosas me cabrean que no sé ni por dónde empezar. https://t.co/rXfR38m1UQ — Igua S. 🌙 (@iguazelseron) September 10, 2020

cerebro de Pablo:

– pregunta si le gusta algun chico jejeje será gracioso jejeje La niña:

– me gusta blanca suarez cerebro de Pablo:

– error, no se ha procesado respuesta La niña:

– tengo nueve años cerebro de Pablo:

– jajaja no sé que estoy haciendo — Álvaro Arrondo 🦆 (@patografias) September 10, 2020

Buenos días solo a la niña a la que le gusta Blanca Suárez. Mucha suerte en la vida. — TC (@TaniaCSampedro) September 10, 2020

Pablo Motos: te gusta Blanca Suárez? Pero como actriz, no?.. Tienes noviO? (Claro, claro.. no vaya a ser que te guste como mujer.., que con 9 años se le puede preguntar por novios, pero no por novias, ya eso no, claro, claro..) Magnífica la respuesta de la niña ♥️♥️ https://t.co/icNX8pwki3 — Sobrevivir vs Vivir/❤ 🌍🌳🍀#VerguenzaDeOposicion (@Sobrevivirr) September 10, 2020

Está todo mal aquí, TODO. Primero, asumir que con 9 años te tiene que gustar alguien, segundo, asumir heterosexualidad. Que lo haga mi tío el del pueblo pase, que lo haga este señor en uno de los programas más vistos de la tv en España es una vergüenza. https://t.co/koQJdA0ovr — Marina🔻 (@marinacg4) September 10, 2020

Me creo el mejor presentador y una niña de 9 años me acaba de dejar en rídiculo por ser un neandertal #acostaseguraEH pic.twitter.com/GznZZEq5Mu — PURPURINA💄 (@noah90_) September 9, 2020

pablo motos a una niña de putos 9 años: hay algún famoso de televisión española que te guste?? la niña: emm… blanca suárez pablo: pero te gustará cómo actúa no?? 😅😅 💀💀💀💀💀💀💀💀 calavera#AcostaSeguraEH — there it is, ESTHER 🤡 (@EstherKatycat) September 9, 2020

«Pero te gusta Blanca Suárez como actriz, ¿no?» ¿Y si le gustase de otra forma qué? Pablo Motos cagándola día sí, día también. #AcostaSeguraEH — anna👣 (@ownkindofblue_) September 9, 2020

En 2020:

Pablo Motos: ¿Hay algún actor que te guste? ¿Antonio Banderas, Mario Casas…?

Niña: Pues… Blanca Suárez.

PM: Ah, pero que te gusta como actriz.

N: Si

PM: ¿No tienes novio?

N: No. Tengo 9 años, no 20.#AcostaSeguraEH — Carlost Ceuve (@devorahistoryas) September 9, 2020

Que imbecil es Pablo Motos. Preguntandole a una niña de 9 años que si hay algun actor que le guste a ella, la niña dice Blanca Suárez y le dice «ah pero te gusta como actriz», de qué otra forma iba a ser Pablo? Que asco das, encima heteronormativo total #AcostaSeguraEH — SPOOKY CLOCK 🍁🎃🦇👻🔪⚰️🔻 (@14_Sara) September 9, 2020

– «Me gusta Blanca Suárez»

– «Pero te gusta como actriz» pic.twitter.com/u25D8GnRwd — Jesuchrístopher 🌈 (@christocasas) September 9, 2020