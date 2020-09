Abascal revienta la entrevista-trampa de la ‘nueva Fortes’: «Ustedes actúan como el NO-DO»

Santiago Abascal ha puesto patas arriba el nuevo proyecto de Enric Hernández para TVE, ‘La Hora de la 1’.

El presidente de VOX ha protagonizado una tensa entrevista con Mónica López, la conductora del espacio, a la que ha afeado alguna de sus preguntas.

López y los suyos basaron su estrategia en intentar incomodar al político derechista por sus palabras del día anterior en el Congreso, donde afirmó que el de Sánchez era el peor gobierno que había habido en España en los últimos 80 años, que fue visto por algunos como una afirmación de la dictadura de Franco.

El momento de mayor tensión llegó cuando la conductora del programa matinal de la pública le mostró unas imágenes del hemiciclo donde se observaba a varios diputados de VOX charlando y fumando sin mascarilla. Abascal no daba crédito a que las preguntas fueran esas:

Preguntas capciosas, tres tíos fumando, Franco-Franco-Franco y más Franco. Ese es el resumen de la entrevista a @Santi_ABASCAL en @LaHoraTVE ¿Eso es periodismo? Y por supuesto, no faltan las manipulaciones de los tertulianos una vez acabada la «entrevista» #LaHoraSantiagoAbascal

Mónica López: Hoy hablamos de esto porque de su frase de ayer se entiende que es mejor un gobierno salido de una dictadura a un gobierno salido de las urnas

Santiago Abascal: Eso es lo que usted entiende. Yo lo que he afirmado es que la deuda pública, el paro y la división territorial es la mayor de 80 años. Es la peor presidencia en 80 años, no solo no rectifico sino que lo vuelvo a afirmar. Los que quieren convertir a España en un régimen totalitario son los socios del señor Sánchez.

Mónica López: Ayer frente al Congreso las cámaras de TVE captaron a varios diputados de VOX charlando y fumando unos cerca de otros y sin mascarilla. ¿Usted que opina?

Abascal: Yo lo que opino es que me estén planteando estas preguntas con la que está cayendo en España… La gente pasándolo mal a causa del gobierno de la ruina y de la muerte y ustedes me preguntan por una foto que desconozco y que no le voy a dar ninguna importancia

Mónica López: Hablamos de los contagios y de las medidas de seguridad para controlar la pandemia

Abascal: Hombre, querer convertir a VOX en el responsable de la propagación del virus cuando este gobierno dijo que no hacían falta mascarillas cuando lo que pasaba era que eran incapaces de adquirir mascarillas me parece una broma de muy mal gusto.

Mónica López: Simplemente le quería comentar algo que se hizo viral en redes pero entiendo que le moleste.