Ana Rosa cortocircuita a Abel Caballero: «¡No pueden estar todos equivocados y usted tener la razón!»

Tremendo papelón el que le ha tocado a Abel Caballero, alcalde de Vigo y Presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), teniendo que defender una medida estrella y estrellada del Gobierno ante todos los alcaldes, en contra en su mayoría.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretendía toda cargada de chulería y prepotencia, secuestrar el dinero de superávit de los ayuntamientos para después repartirlo a su antojo. Pero la oposición le tiró abajo la idea en el Congreso este 10 de septiembre de 2020 en una derrota muy sonora del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

Ahora, Abel Caballero, socialista, se encuentra también enjuiciado por los suyos por no haber conseguido más apoyos ni siquiera entre los alcaldes en la FEMP para que fraguara la idea en el Congreso.

El político de las luces de Navidad por excelencia ha sufrido un tremendo apagón, tiene un fuego latente en su partido a nivel nacional y encima se presentó en Telecinco intentando convencer a todos de que lo suyo es lo mejor y los demás, están equivocados:

El resultado no pudo ser peor, Ana Rosa Quintana le cortocircuitó:

Abel Caballero: ¡Nos hemos quedado sin nada! Y queremos que nos den una solución.

Ana Rosa: Pues tendrán ustedes que presionar al Gobierno, ¿no?

Abel Caballero: ¿Y qué plantean como alternativa los que votaron que no?

Ana Rosa: Pues mire, yo no soy la presidenta de la FEMP, eso tendrá que preguntarlo usted. […] Si a mí me parece fenomenal si usted está convencido de lo que ha propuesto, pero el resto del Parlamento no, o sea que algo no estaba bien.

Abel Caballero: La mayoría de los alcaldes estaban de acuerdo con el Decreto.

Ana Rosa: Dice usted que los parlamentarios no han hecho caso a sus alcaldes…

Abel Caballero: La decisión de ayer nos llevó de 15.000 millones disponibles a 0.

Ana Rosa: O sea quiere decir usted que 190 diputados han querido que no cobren los ayuntamientos 15.000 millones de euros… ¡Hombre no! ¡Hombre no! Alcalde, usted ya sabe que le quiero, a usted y a sus luces, ¡pero no! ¡Todos no pueden estar equivocados y usted tener la razón!