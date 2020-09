Monedero se lame las heridas en Twitter tras su reyerta con Ortega Smith: «Es un bravucón que grita más que piensa»

Juan Carlos Monedero quiere partido de vuelta.

Disconforme con el resultado del encuentro disputado en el plató de Ana Rosa frente a Javier Ortega Smith, con el que ha protagonizado un enfrentamiento épico, el confundador de Podemos se ha ido a llorar a su terreno, es decir, Twitter.

Y allí, al abrigo de sus seguidores, se ha lamido las heridas.

«Ortega Smith declararía ilegal a todos los partidos que no vibren con el Caudillo. Luego, fuera de la ley ¿les dispararía como pidió hacer con los «delincuentes»? Estos bravucones que gritan más que piensan y burlan las leyes, luego esgrimen la Constitución como si fuera una maza»

Ha escrito el co-fundador de Podemos, que sin embargo no lograba su propósito inicial:

Te ha metido una detrás de otra, como he disfrutado. pic.twitter.com/uflThy6zKC — 🇪🇸Bowman🇪🇸 (@luisgonza72) September 11, 2020

Hablaron los que quieren ilegalizar al PP y a Vox 😅😅😅

Y al resto, acallarlos. Nada nuevo. — congurb (@congurb) September 11, 2020

Monedero, cada vez dices más sandeces. Las sustancias que te proveen las narcodictaduras se ve que son de muy mala calidad. — Carabina (@carabinadeambro) September 11, 2020

Das pena Monedero 🤦🏻‍♂️ — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) September 11, 2020

La retahíla de zascas que te ha metido se han escuchado hasta en Japón. Me lo acaban de confirmar. Los japoneses pensaban que era un nuevo terremoto, pero no, eran los zascas que te ha dado — HaraldaV 🇪🇸 (@VHaralda) September 11, 2020

Épica bronca en Telecinco entre Ortega Smith y Monedero: «¡Eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro!»

El regreso vacacional de Ana Rosa Quintana en la segunda semana de septiembre de 2020 ha traído a los espectadores una novedad fantástica: un debate a cuatro entre los principales partidos cada viernes.

De modo que este 11 de septiembre de 2020 fue el primero celebrado, con cuatro debatienes que prometían guerra desde el cartel y así la dieron: Alejandro Fernández (PP), Ander Gil (PSOE), Juan Carlos Monedero (Podemos) y Javier Ortega Smith (Vox).

El drama se veía venir y así se dio, de hecho, desde el primer minuto, la primera intervención del podemita Monedero en la que ya aludió a su rival directo, Ortega Smith:

«Ortega Smith tiene una vocación cuartelera, eso de ‘me jodo el dedo y que se joda el sargento’, por eso ayer aplaudían en el Congreso. ¿Somos tontos o qué nos pasa?»

La respuesta no se haría esperar: «Monedero tiene obsesiones cuarteleras, que como no hizo la mili tiene una obsesión por el Ejército y no sabe las muchas cosas buenas que se aprendían en el servicio militar.»

Pero lo fuerte llegó más adelante, cuando el de Vox se desmelenó contra el podemita, llamándole de todo: «Tú saliste del Palacio de Miraflores y tuvimos la desgracia que trajiste ene la maleta la corrupción de las peores tácticas castristas y comunistas… ¡Así que Monedero, no engañas a nadie! ¡Eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro! Aunque sonrías y pongas cara de simpático. Eres un marxista y si por ti fuera no habría este programa.»