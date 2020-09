Tremendo enganchón entre Toni Bolaño y el presidente de la Fundación Franco en Antena3: «¡Nazi, fascista!»

El Consejo de Ministros aprobó este martes 15 de septiembre de 2020 el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que considerará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, lo que previsiblemente llevará a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

También llevará a la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española.

Una medida que ha provocado todo un revuelo entre los seguidores de la fundación. Juan Chicharro Ortega, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, ha comunicado incluso que en el caso de que finalmente sean ilegalizados, la Fundación se inscribirá en un país extranjero para continuar con su actividad.

El tema ha llegado al plató de Espejo Público (Antena 3), espacio presentado por Susanna Griso, donde Chicharro ha tenido una acalorada discusión con el colaborador Toni Bolaño.

El presidente de la fundación no se da por vencido y asegura que llevará la cuestión a los tribunales, «es una ley no democrática, liberticida, sectaria, es un sinsentido», ha calificado Chicharro.

En ese momento ha empezado la disputa entre ambos:

Toni Bolaño: Es tan liberticida como la que tienen en Alemania en la que se prohíbe la exaltación del nazismo

Juan Chicharro: ¡No tiene ni idea, no sabe lo que dice!

Toni Bolaño: Los fascistas es lo que tienen, no saben hablar. Él debe estar encantado si le llamo fascista

Juan Chicharro: ¡Este señor que no me llame fascista!

Toni Bolaño Bueno franquismo y fascismo era lo mismo ¿O quiere que le llame nazi?

Juan Chicharro: ¡Ni hablar!

Toni Bolaño: ¿No se acuerda del brazo en alto o cómo iba Franco bajo palio?

Juan Chicharro: Yo no he levantado el brazo en alto. A usted seguramente le gusta levantar el puño con la mano izquierda ¡No dejo que me llame fascista! ¡Me está insultando!

Toni Bolaño: Es un nazi y los nazis y los fascistas vayan a Estados Unidos es lo mejor que puede hacer. Yo estoy muy a favor de que esa etapa la hemos de empezar a pasar poniendo coto a todos los que están defendiendo esto. Estos señores no pueden tener una fundación y encima poner subvenciones.