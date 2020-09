El enfado de Iker Jiménez con la ‘estrella de la tele’ Fernando Simón por no atreverse a darle a él la entrevista

Es que, mientras graba en Mallorca junto a Jesús Calleja , otro compañero de Mediaset,ironiza e intuye que el epidemiólogo ha declinado su oferta de ser entrevistado en su programa. Porque claro, no es lo mismo el aventurero, que le hará un buen masaje entre peces al portavoz de la pandemia en España, que el presentador de Cuarto Milenio, uno de los más críticos desde el principio con la gestión del coronavirus por parte del gobierno español.

A través de su cuenta en Twitter el periodista publicó:

Intuyo que Simón finalmente no me va a conceder ninguna entrevista. Qué pena oye.

El director del CCAES estaba buceando en El Toro el mismo día que el Ministerio de Sanidad anuncia un repunte de 11.190 contagios de coronavirus.

Le podría haber dado la entrevista Simón a Jiménez, lo que le habría supuesto no tener ni que salir de Madrid, ni levantar tanta indignación, y enfrentarse a alguien muy crítico con su labor y muy formado en los hechos. Pero no se atrevió el epidemiólogo.

Y es que claro, se podría encontrar frente a frente con un periodista -y sus colaboradores- que probablemente sepan más de coronavirus que el que tiene que encargarse de proteger a todos los españoles. Y además, le podría echar en cara Jiménez a Simón que él jamás ha cambiado su versión, como sí ha hecho el encubridor de Sánchez:

O le haces caso a tus fuentes y sales aquí alarmando, o te pliegas a lo oficial y te ríes de las mascarillas y dices que es solo una gripe o que solo habrá dos o tres casos

Es normal que a finales de enero, a primeros de febrero, muchos no nos creyeran porque éramos una nave a contracorriente.

Ahora no nos pueden decir a nosotros que hayamos dicho otra cosa. Nosotros no nos hemos cambiado la chaqueta, no hemos dicho A y luego B.