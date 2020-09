RTVE hunde más su imagen con un reportaje empalagoso a Fernando Simón y dando publicidad a un presentador de la competencia

Récord de contagios y cerca de 240 muertos en menos de 24 horas en España, pero Fernando Simón está a lo que está.

El director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se encuentra estos días en Baleares grabando un episodio para el programa ‘Planeta Calleja‘, de Jesús Calleja (Cuatro).

Pese a las críticas recibidas, siempre hay quien está dispuesto a salir a echar azúcar al asunto aunque se corra el riesgo de empalagar al personal.

Pero no ha sido precisamente El País quien esta vez ha salido al rescate del ‘experto’ Simón, sino RTVE a través de su página web.

Porque, tal y como bien ha denunciado la Plataforma TVE Libre en Twitter, no verán en los Telediarios de la pública ni una sola mención al periplo balear del director de Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Sin embargo, en internet se hace un auténtico despliegue para ensalzar la imagen del epidemiólogo y, de paso, darle cancha a un presentador de la competencia. De traca.

La pieza en cuestión arranca de esta guisa:

Nada parece importar a los encargados de redactar la noticia el hecho de que el coronavirus esté desbocado en España:

Fernando Simón se ha llevado al deportista y presentador hasta Mallorca para bucear en el Mediterráneo. A bordo de un barco, se le ha podido ver en traje de baño mientras le graban las cámaras. Ha sido en Port Adriano, en las aguas de El Toro.

«UNA ESTRELLA MEDIÁTICA»

RTVE se adhiere a la tesis de que Simón ya se ha convertido en toda una celebridad:

Después de meses de ruedas de prensa diarias, Fernando Simón se ha convertido en uno más de la familia de los españoles. El científico ahora es toda una estrella mediática con camisetas, bolsas y gratifis con su cara o sus frases. Antes del verano se lanzaron varios modelos que arrasaron en ventas. Pero, ¿qué opina de ello Fernando Simón? «Yo estoy encantado de que la gente se aproveche de mi imagen para hacer negocio. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, ya que mi imagen está ahí, dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs». Las marcas siguieron su consejo. Todo un personaje público al que no le molesta que se le reconozca por la calle: «La fama, cuando vas por la calle no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado».

Incluso no dudan en la pieza de RTVE a la hora de sacudir a los medios de comunicación que preguntaron por sus vacaciones en Portugal cuando él mismo había aconsejado limitar los deplazamientos:

En cambio, sí que se mostró algo molesto cuando unos paparazzis le siguieron hasta Portugal, donde fue a practicar el que parece ser uno de sus deportes favoritos, el buceo. Fue el pasado mes de julio, y a su regreso, los medios le preguntaron en rueda de prensa. Él no dudó en responderles que ese no era el momento: «Respecto a mis vacaciones me vas a perdonar pero eso es mi vida persona y me parece de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión que estamos hablando de aspectos técnicos».