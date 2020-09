Calleja saca su faceta más borde con un sanitario que censuró la grabación con Simón en plena segunda oleada del Covid-19

A las buenas muestra su amplia sonrisa y todo es buen rollo. Pero en cuanto aparecen las críticas, el rostro se le agria.

Jesús Calleja, presentador de ‘Planeta Calleja‘ (Cuatro) no ha encajado precisamente con deportividad la crítica de un sanitario a cuenta del programa que está grabando en las Islas Baleares con Fernando Simón.

El médico en cuestión, Salvador Casado, veía inoportuno que en plena segunda oleada del coronavirus el aventurero se llevase al director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias a montar en globo y a bucear en Mallorca.

El aventurero de Mediaset respondió de manera desabrida al mensaje de este doctor, a la par que defendía la conveniencia de la entrevista y, por supuesto, de salvaguardar su propio proyecto televisivo:

Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaucion no de prohibición

Calleja, después de esa respuesta, se llevó una manta de palos importantes de sus propios seguidores porque, lejos de entender sus argumentos, coincidían en que ahora no tocaba distraer al ‘experto’ del Gobierno Sánchez de lo que debían de ser sus obligaciones:

El problema no eres tú. Alabó y admiro que le hayas llevado. El problema es de el por si falta de responsabilidad ante todo esto. Y Jesús soy gran admirador tuyo pero para el no era el momento.

Querido Jesús, hay mucha gente de la farándula en paro para llevártela a trabajar! Te sigo siempre_sobre todo te he seguido durante esta Pandemiay me encanta tu trabajo y la labor que has hecho durante el confinamiento, pero esta vez, con gran pena te digo que te has columpiado!

