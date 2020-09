Cristina Cifuentes monta en cólera en directo contra Fernando Simón y Calleja: «Sois un esperpento»

Ya es mediodía, el programa que conduce Sonsoles Ónega desde las 13:30 horas hasta el informativo de las 3 de la tarde en Telecinco abordaba este viernes 18 de septiembre toda la actualidad del día con especial hincapié en la última hora sobre la segunda ola del coronavirus en España.

Entre los contertulios del día estaban en la mesa la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes o los periodistas Ana Terradillos y Luis Rendueles, que daban su punto de vista sobre el (hasta ahora) imparable avance de la pandemia.

Al hilo de los últimos datos y tras recabar testimonios, como el de una médico de atención primaria en Madrid, la presentadora hacía un inciso para emitir una promo de uno de los capítulos de la nueva temporada de Planeta Calleja que en breve se estrenará en Cuatro y que incluso, según apuntan algunas fuentes a Periodista Digital, podría emitirse en Telecinco: su aventura con Fernando Simón.

En la emisión se escucha la explicación, que más bien suena a excusa y justificación, del por qué acude al programa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias: “Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado”.

Y añade, explicándole al presentador Jesús Calleja, “estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir».

Después de emitir este avance, una sonriente Sonsoles Ónega se disponía a preguntar a sus contertulios la opinión sobre este programa pero no tuvo tiempo ni de formular la pregunta… una indignada Cristina Cifuentes saltaba:

“Esto es un esperpento. Es esperpéntico. ¿A vosotros os parece que con la que está cayendo este señor se vaya de vacaciones faltando al respeto a las miles de víctimas?”.

El contundente argumento de Cifuentes, y en el plató de la cadena que ha ‘facilitado’ la inoportuna escapada de Fernando Simón, dejaba sin palabras a una cariacontecida Ónega y entonces Ana Terradillos pedía la palabra para darle la razón a la expresidenta madrileña: “el problema es que el personaje se ha comido a la persona. Este señor ya no es un técnico, ahora ya es un político”.

No sabremos cómo le habrá sentado a Calleja este contundente argumento contrario al programa de Cifuentes o Terradillos porque el de León parece que últimamente lleva muy mal las críticas, tal y como ya les ha contado PD.