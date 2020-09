Rocío Monasterio deja KO a la gritona y condenada podemita Isa Serra en Telecinco: «¡No nos vais a dar lecciones los que nos llevasteis al 8-M!»

Aún retumbaba en Telecinco y en el panorama mediático en general el debate sumamente agitado del pasado viernes en El programa de Ana Rosa, cuando llega una nueva entrega este 18 de septiembre de 2020.

El acierto del programa es tremendo, sentando a cuatro líderes de los principales partidos a debatir en un momento clave, no electoral, en directo para que los espectadores saquen sus propias conclusiones.

Ana Rosa Quintana juntó en esta ocasión una mesa de mujeres con Margarita Prohens (PP), Rocío Monasterio (VOX), Isa Serra (Podemos), Mariluz Martínez (PSOE) y esta vez también Ciudadanos con Melisa Rodríguez; en un momento de máxima tensión en España y en Madrid con la ola del coronavirus absolutamente desatada.

El fuego cruzado fue tremendo, todas contra todas. Monasterio contra el frente de izquierdas pero también contra el PP, Prohens más de lo mismo y revuelta contra la de VOX; Isa Serra tratando de hablar todo el rato sin respetar a nadie, el PSOE a la defensiva de todo y Ciudadanos pidiendo a todas las tertulianas que la dejaran hablar…

A nivel mediático, lo más destacado lo dejó Rocío Monasterio contra la podemita, condenada por atentado contra la autoridad:

Bueno, yo no sé qué lecciones nos van a dar aquí Podemos y el PSOE, que cuando tuvieron el Estado de Alarma lo que hicieron fue confinarnos y no tomar ninguna medida de escudo social para los trabajadores, ni pusieron recursos en la Sanidad… O sea que no nos vengan a dar lecciones precisamente ustedes que nos engañaron y nos llevaron al 8-M donde se contagiaron muchísimas mujeres. Así que si no van a dar una solución…