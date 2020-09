Tezanos, en el alambre: la actitud hostil de TVE con él le obligará a incluir a la Monarquía en el próximo CIS si quiere conservar su puesto

‘La hora de La 1’ de TVE se ha engalanado con los colores republicanos para recibir a José Félix Tezanos, el presidente del CIS.

Allí, tanto Mónica ‘Isobaras’ López como sus tertulianos se han encargado de hostigar al sociólogo y le han mandado un mensaje claro: deberá incluir a la Monarquía en sus preguntas en el próximo barómetro si quiere conservar su puesto.

Como es público y notorio, Podemos hace bandera del futuro de la Corona y ha redoblado la ofensiva desde el mismo Gobierno del que ahora forma parte. Y esa ofensiva parece haber llegado a TVE. En la entrevista, la presentadora López ya insistió sobre el asunto.

López: ¿Volverá a preguntar el CIS por la Monarquía? Tezanos: Es que niego la mayor, el CIS ha preguntado, sí, pero en función de la situación española. En todas las encuestas del CIS se hacen tres preguntas sobre los mayores problemas de España. Sobre ello, aparecen antes de la Monarquía 31 problemas. Los problemas principales tienen que ver con la realidad inmediata. Paro, salud, corrupción…la Monarquía aparece en el puesto 31 López: Entienda una cosa, una cosa es preguntar al ciudadano por sus preocupaciones y otra es preguntar su valoración de la Monarquía, que es la que se reclama Tezanos: Pero el CIS no está para preguntar sobre problemas individuales. Hay una evolución de la crítica hacia las instituciones excepto las militares López: Pero yo le pregunto por la Monarquía.

Hostigamiento en el turno de preguntas

Los tertulianos, incluido Pablo Simón, que se inclinó por conocer en un primer momento si el CIS recuperará la valoración de los ministros y por la Agenda 2030 pero luego sucumbió a la ‘hoja de ruta’ marcada, se lanzaron a darle tralla por la cuestión monárquica.

Allí estaba Xavi Domènech, podemita él, que abandonó la política, pero no la mamandurria pública que ahora le sirve TVE.

«Antes se preguntaba y cuando se preguntaba iba bajando la valoración de la Monarquía, eso es evidente, lo que usted esta contando me parecen una retahíla de excusas. En otros países monárquicos igual no se pregunta tampoco porque no tienen al anterior Jefe de Estado huido. Lo que usted está contando parece una evasión para que no haya un debate público sobre la Corona.»

Tezanos aludió al pasado político de Doménech: