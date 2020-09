La falta de profesionalidad de las Campos precipita el mosqueo de Emma García: lo que dijo cuando abandonaron el plató de ‘Viva la vida’

El penúltimo fin de semana de septiembre de 2020 ha sido, cuanto menos, agitado en ‘Viva la vida’ (Telecinco), especialmente del sábado 19, cuando Amador Mohedano entraba por teléfono para desarrollar la impactante confesión personal que hizo en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ según la cual intentó quitarse la vida tras afrontar la muerte de Rocío Jurado y su separación de Rosa Benito. Pero, para desgracia de las Campos, ese no fue el único asunto que el hermano de la más grande abordó en el programa de Emma García.

Amador confesó que la «inesperada» exclusiva -y consecuente traición a Rocío Carrasco- de Carmen Borrego en Lecturas hablando de su familia le parece «una barbaridad» porque «ella tiene una edad y una experiencia y, cuando dicen que no quieren hablar nada, hablan cuatro cositas, y luego van a una revista y hacen una portada».

«En su día, María Teresa dijo que la muerte de Rocío Jurado la habíamos causado los que estábamos alrededor, y yo eso no me lo puedo callar porque ella también ha tenido unas hijas que se han separado, que han tenido una enfermedad por desgracia. (…) Ahora dicen que no van a hablar, que hablen joder, que hablen claramente», espetó a Terelu y a Carmen, cuyo enfado no hacía más que incrementarse.