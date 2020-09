Brutal rapapolvo de la vecina de La Moraleja que deja a Echenique hecho un cromo desde Antena3

Su nombre es Laura y es vecina de La Moraleja. Un fragmento de su entrevista en ‘Espejo Público’ se volvió viral el fin de semana antes de anunciar las restricciones de movilidad en Madrid en medio de los rebrotes por coronavirus.

Sus declaraciones han sido tachadas de clasistas y se ha convertido en el blanco de la izquierda. Laura aseguraba que «Alcobendas está muy cerquita pero en La Moraleja no estamos mezclados con las personas que viven allí en pisos«. «Aquí es una zona muy tranquila, con muchos jardines, vivimos todos en chalet con bastante terreno al aire libre y si salimos es para dar un paseo por la zona y casi no me cruzo con nadie», indicaba.

Además, esta vecina de La Moraleja destacaba que había «mucha gente de Alcobendas que viene a trabajar aquí en autobuses, pero eso ya depende de cada uno de la persona que tenga en su casa y cómo se cuide, es una lotería».

Señalada por la izquierda

Llegaron las críticas en redes sociales sociales por parte de políticos como Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero que señalaban a esta mujer.

A esta señora de la Moraleja le ha faltado decir que contagiarse es de pobres pic.twitter.com/b3PyXebj0G — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 18, 2020

Un millón de test. Correcto: en torno al 13% de la CAM. El confinamiento, para el Sur. Donde vive la gente que va a trabajar en el metro. Donde no se evitan las aglomeraciones. Sigue esa lógica que decía una vecina de La Moraleja: que los ricos no se mezclen con los pobres… — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 18, 2020

En medio de ese revuelo, esta vecina ha intervenido de nuevo en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 22 de septiembre de 2020 para aclarar sus palabras y defenderse.

Laura asegura que no fue su intención menospreciar a nadie y reconoce que «usó un verbo que no era el adecuado». «Lo que quería decir es que en esta situación excepcional intentamos estar donde vivimos», ha manifestado.

No se considera «ricachona ni pija de La Moraleja» y asegura que es «una persona trabajadora». «No vivo en un chaletazo enorme trabajo con mi marido desde los 23 años y no gano mogollón de dinero», ha explicado.

Esta vecina también ha aprovechado su intervención para dirigirse a políticos que han criticado su intervención como Pablo Echenique, Iñigo Errejón o Juan Carlos Monedero.